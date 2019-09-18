ضبط 900 جرام قات مخدر مع راكب يمنى بمطار القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، في إحباط تهريب مواد مخدرة من خارج البلاد تم ضبطها داخل حقائب راكب قادم من اليمن، عبارة عن كمية من نبات القات المخدر تزن 900 جرام.



وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي، تفيد بأن أحد الركاب القادمين من اليمن بحوزتة مواد مخدرة، وبتفعيل إجراءات المتابعة بعد وصول الراكب، تفتيشه بمساعدة سلطة الجمارك حيث عثر بداخل إحدى حقائبه على كمية من نبات القات المخدر وزنت حوالى (٩٠٠ تسعمائة) جرام.



وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.