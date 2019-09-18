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مرأة

بـ التربون.. رضوي الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:20 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
قسم المرأه
شاركت رضوى الشربيني صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جذابة.

وأطلت رضوى الشربيني بـ فستان بأكمام طويلة ، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورا واكتفت بخاتم رقيق ووضعت تربون نبيتي على شعرها وتركته منسدلاً على كتفها.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بميكب بـ الألوان الترابية التى تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها والماسكرا مع أحمر شفاة باللون النبيتي .

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