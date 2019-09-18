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نقف مع بلدنا.. مقاولو البناء والتشييد يتبرعون لصالح صندوق تحيا مصر.. شاهد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:20 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "مجموعة من مقاولي البناء والتشييد" يتبرعون لصالح صندوق "تحيا مصر".

وقد شهدت فروع البنك الأهلى إقبالا كبيرا من العاملين بقطاع البناء والتشييد للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر فى مبادرة لرد الجميل، وأكد الحضور أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق من خلال تمويله عددا من المشروعات التنموية المتنوعة.

وقال محمود شعبان، صاحب شركة أولاد شعبان للمقاولات، إنه شارك بهذه المبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتمويل المشروعات القومية والوقوف بجانب البلاد لمواصلة مسيرة التنمية.

وأكد محمد الديب، صاحب شركة الديب للتشييد والبناء، أن الدولة تشجع هذا القطاع ولابد من تكاتفها للاستمرار في تشييد المشاريع العملاقة وتطوير العشوائيات.

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