مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال عام دراسي جديد.. وتوفير 5 أتوبيسات لنقل المدرسين بالمناطق النائية

مطروح تنهي استعدادتها للعام الدراسي الجديد

772 مدرسة تستعد لاستقبال 142927 طالبا مع بدء العام الدراسى الجديد

توفير 5 أتوبيسات و2 مينى باص لنقل المدرسين بالمناطق النائية

افتتاح 3 مدارس جديدة وإزالة جميع الإشغالات أمام المدارس

أعلنت محافظة مطروح عن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى المحافظة.وأكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، إنهاء استعداد جميع مدارس المحافظة بعدد 772 مدرسة بنحو 3724 فصلا دراسيا لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد وعددهم 142927 طالبا، وذلك مع الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومتابعة وصول الكتب الدراسية والإجراءات الإدارية، والمتابعة الميدانية لتوفير جميع سبل الراحة للطلاب والمعلمين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.كما شدد على تقديم جميع الدعم والالتزام بالجدية والشفافية للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية استعدت مبكرا من خلال عدة اجتماعات وجولات ميدانية بمشاركة جميع مديرى الإدارات التعليمية للوقوف على جميع السلبيات ومعالجتها مع مراجعة موجهى العموم لدراسة سد العجز والزيادة.وقال إن أعمال الصيانة لمدارس المحافظة تضمنت توزيع مبلغ مليونى جنيه للصيانة البسيطة على 582 مدرسة، وإعادة صيانة كاملة و تأهيل لـ11 مدرسة تعليم عام و3 مدارس تعليم فنتى بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وصيانة 5 مدارس تعليم عام وفنى بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بإجمالى تكلفة نحو 7 ملايين جنيه، كذلك التنسيق مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية لإعادة تأهيل 13 مدرسة بتمويل من الخطة الاستثمارية بنحو 22 مليون جنيه بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم دعم تجهيزات البنية التكنولوجية بالمدارس بنحو 3.5 مليون جنيه وتوزيعها على المدارس، كما تم تصنيع تجهيزات المكتبات المدرسية من كراسى ومنضدة وشانون معمل ودولاب معدنى وغيرها بنحو 600 ألف جنيه، كما تم تصنيع روضات رياض الأطفال، وذلك من خلال مشروع رأس المال بمدرسة مطروح الصناعية وتوزيعها على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.وأكد أنه بدعم من محافظ مطروح، قام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتزويد المديرية بـ 5 أتوبيسات و2 مينى باص لتوصيل المعلمين والطلاب بالمناطق النائية لتخفيف الأعباء عنهم مع سيارة نصف نقل لنقل الكتب الدراسية.وأوضح أنه تنفيذا لتوصيات لجنة مستشارى رئيس الجمهورية وبدعم من صندوق دعم المشروعات التعليمية وبإشراف هيئة الأبنية التعليمية، جار إنشاء خمس مدارس بسيوة، كما سيتم افتتاح 3 مدارس جديدة مع بدء العام الدراسى، وهى المدرسة الثانوية بقرية 23 بقطاع البنجر بمدينة الحمام، ومدرسة عمر دارة للتعليم الأساسى بعلم الروم، ومدرسة سيوة الثانوية الزراعية، وتوسعة مدرسة الضبعة الإعدادية للبنات بـ 9 فصول بالمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لتعليم البنات.وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجرءات اللازمة لوصول التغذية إلى جميع طلاب مدراس الإدارات التعليمية سواء الوجبة الجافة أو المطهية بنحو 35 مليون جنيه.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم وصول جميع الكتب المدرسية لجميع المراحل وتم توزيعها على جميع مخازن الإدارات التعليمية، وسيتم توزيعها على المدارس والطلاب دون التقيد بسداد المصروفات وفقا للتعليمات الوزارية.وأكد أنه تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن وأقسام الشرطة والمرافق لإزالة جميع الإشغالات الموجودة أمام المدارس من الأكشاك والباعة الجائلين، وإبلاغ الوحدات المحلية عن أى تعديات أمام المدارس، مع متابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس وسلامة الطرق المؤدية إليها والحفاظ على المظهر الحضارى من تقليم أشجار، واهتمام بنظافة خزانات المياه الأرضية والعلوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك التأكيد على نظافة دورات المياه، ومراجعة أعمال الإضاءة والتهوية، ودهانات المقاعد وغيرها، وتركيب البوابات وتأمينها ومراجعة الأسوار وسلامة النوافذ الزجاجية حفاظا على سلامة الطلاب، بالإضافة إلى تأكيد غرس روح الانتماء والولاء للطلاب من خلال تجديد العلم الجمهوري وشعار المحافظة ورفعهما أعلى كل مدرسة.من ناحية أخرى، تستمر لجان المتابعة الدورية اليومية على المدارس لمتابعة الاستعدادات بالمدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.وأحال الدكتور سمير النيلي جميع العاملين بمدرسة السقيفة للفصل الواحد للتحقيق للانصراف مبكرا وعدم الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي.