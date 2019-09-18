مع تزايد حالات التعدي على خطوط مياه الشرب بمطروح .. تعرف على خطة المحافظة لمواجهة السارقين

تعاني محافظة مطروح من مشكلة التعديات على خطوط مياه الشرب بمطروح القادمة من الاسكندرية لري الزراعات مما تسبب في نقص كمية المياه الواردة لمدينة مرسي مطروح.



ولمنع هذه التعديات فقد تم الاتفاق على شراء اجهزة جديدة للكشف علي هذه التعديات.



حيث شهد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لثلاث رادارات لكشف التعديات علي خطوط المياه ، خاصة وقف تزايد حالات التعدي واستخدام مياه الشرب في ري الزراعات على خط المياه الرئيسي الناقل لمياه الشرب من محطة تنقية جنوب العلمين، بطول نحو 220 كيلو متر.



واوضح الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه باستلام الشركة لهذه الرادارات الجديدة سيتم العمل على تكثيف الحملات على طول الخطوط للكشف عن الوصلات الخلسة ولمنع وإزالة التعديات على خطوط المياه. واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتعدين ومنع إهدار مياه الشرب ، خاصة مع ارتفاع تكلفة تنقية ونقل مياه الشرب الى أهالى المحافظة.



وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ان الحفاظ على وصول مياه الشرب الى المواطنين ووقف التعديات على خطوط المياه تعد قضية امن قومى ، مع الحرص على وقف اى تعديات .



واضاف ان المحافظة اتخذت عدة اجراءات لتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحقيق الاستقرار لهم ، ومنها شراء أجهزة ردار جديدة للكشف على كافة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالمحافظة .

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