الأول بالصعيد..حكاية أول مركز لزراعة القوقعة بسوهاج لعلاج ضعف السمع

يعد مركز زراعة القوقعة بالمستشفي الجامعي في سوهاج واحد من الصروح الطبية الكبيرة لعلاج ضعف السمع، فهو الأول على مستوى الصعيد من حيث الإنشاء والأول على مستوى المستشفيات الجامعية المصرية منذ إنشائه في أكتوبر ٢٠١٤ من حيث عدد المرضى الذين تم إجراء عمليات زراعة قوقعة لهم والثاني على مستوى الجمهورية في زراعة القوقعة.



يقول الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ان المركز التابع للمستشفى الجامعي يشارك في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار وخدمة المرضي المترددين علي مركز زراعة القوقعة بالمستشفي من مختلف محافظات الصعيد.



وأضاف أنه تم توريد ٥٦ جهاز قوقعة للمستشفى الجامعي، بتكلفة ٧مليون و٥٠٠ ألف جنيه دعمًا من إحدى شركات الاتصالات المصرية ، وذلك في إطار المبادرة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للقضاء علي قوائم انتظار عملية زراعة القوقعة.



واشار إلى أن أجهزة القواقع الجديدة ستساهم في إنهاء ٩٠٪؜ من قائمة الانتظار الحالية للمركز التي تتضمن ٧٠ طفلا حاليا، حيث تم صباح اليوم إجراء عمليتين زراعة قوقعة لطفلين في عمر ٤ سنوات و ٥ سنوات من محافظتي سوهاج و قنا.



وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو فريق زراعة القوقعة بالمستشفي أنه بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات مؤخرا تم إجراء ١١ عملية زراعة قوقعة في نهاية شهر أغسطس الماضي وبداية شهر سبتمبر الجاري، وتعتبر أجهزة القوقعة الموردة من أحدث الأجهزة علي مستوي العالم، مضيفًا أن مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة قام بإجراء ٧٣ عملية زراعة قوقعة منذ بدء مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار.



وأضاف الشريف أن المركز منذ افتتاحه أجرى ٣٨٠ عملية زراعة قوقعة حتى الآن، فهو يعد الثاني على مستوى الجمهورية في هذا المجال، والأول علي مستوي الصعيد من حيث الإنشاء والأول علي مستوي المستشفيات الجامعية المصرية منذ إنشائه في أكتوبر ٢٠١٤ من حيث عدد المرضي الذين تم عمل العمليات لهم والنتائج.



ومن الجدير بالذكر أنه يجرى العمليات بالمركز فريق عمل طبي متخصص من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، و يتكون من ٣جراحين، و٣ أساتذة سمعيات، و٤ أساتذة تخاطب، وأستاذ أشعة، وأستاذ تخدير، إضافة إلى نشر أبحاث عدة لعرض نتائج العمليات في دوريات و مؤتمرات عالمية، وكذلك العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه في هذا المجال.