تفاصيل مصرع 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن العمليات التى قامت بها الشرطة منذ قليل في مدينتي العبور و15 مايو، تم إحباط العمليات الإرهابية بمساندة من القوات المسلحة، والتي أدت الي مصرع 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن، مشيرا إلى أن المواجهة تمت بنجاح و استطاعت أن تدمر المخططات التى كانت تنوى هذه المجموعة تنفيذها بمصر.



وأكد "يعقوب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب علينا الثناء على الحكومة المصرية ومطالبة جميع فئات المجتمع بارتفاع الحس الأمنى والإبلاغ عن أى شواهد بالمحيط الذين يقيمون به، بالإضافة إلى الاتصال بأجهزة الأمن، موضحا أنه يجب أن تتم الثقة بين أجهزة الأمن والمجتمع لوقف هذه العمليات، موضحا أن العمليات الإرهابية استخدمت أسلحة بدائية وهذا دليل على أنهم فى حالة إفلاس وبدأوا بالاختباء وسط الجماعات السكانية خاصة بالمناطق السكنية، لافتا إلى أنهم بدأوا باستخدام هذه الأدوات لإرهاب المجتمع المصرى.



وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولى، أنه دائما ما نقول أن الإرهاب رخيص ولكن مواجهته عالية التكاليف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت ضدها عمليات إرهابية بـ 500 مليون دولار وقامت بالرد عليها وبتكلفة قدرها 6 تريليونات دولار للقضاء عليها.



ولقى 9 عناصر إرهابية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم واسمه الحركى خلف الدهشورى، والمتورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائى، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية.



وعثر بحوزتهم على 6 سلاح آلى، 2 خرطوش، كمية من مادتى RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة ، 2 هياكل عبوات.