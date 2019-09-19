راعى المرأة.. القومى للمرأة يكشف سر جلوس فتاة بجانب الرئيس السيسي فى مؤتمر الشباب.. وحقوقيون: النساء هن الأولى بالرعاية والحضور

رانيا يحيى: أتمنى زيادة أعداد الفتيات بمؤتمرات الشباب

رضا الدنبوقي: النساء هُن الأولى بالرعاية والحضور في جميع المؤتمرات

السفيرة منى عمر: مشاركة المرأة فى مؤتمرات الشباب أمر طبيعى نتيجة اهتمام الرئيس

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا منذ توليه الرئاسة على الاهتمام بقضايا المراة، حيث وجه بالكثير من الخطوات من أجل تمكينها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وآخرها فى مؤتمر الشباب الأخير، حيث كانت على يمينه فتاة وعلى يساره شاب ليدعم المساواة التى ينادى بها دائمًا.وحول هذا الأمر، أشادت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، بمؤتمرات الشباب، وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة، وأيضًا اتجاه مصر لقيادة الشباب الأفريقى بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الأفريقى.وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالاستماع للشباب، ورؤية أفكارهم، ويحرص على إقامة منتدى شباب العالم، وهى فكرة تنفذ لأول مرة في العالم وعلى أرض مصر.وقالت عضو المجلس القومى للمرأة، إن الاستمرارية فى إقامة منتديات الشباب، تؤكد رسوخ الفكرة والاهتمام الزائد من القيادة السياسية.وأضافت الدكتورة رانيا يحيى أن "الرئيس طوال الوقت يبدى اهتمامه بالمرأة، ونرى شابات يجلسن بجواره في المؤتمرات، لكن أتمنى زيادة أعداد المشاركات من السيدات، بحيث تكون المشاركة لفئات مختلفة، ولشباب من محافظات مصر كلها".فى سياق متصل، قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مشاركة المرأة فى مؤتمرات الشباب أمر طبيعى بعد اهتمام الرئيس بالمرأة المصرية وتمكينها وحرصه على أن تكون هناك مساواة بينها وبين الرجل، وتنصيبها فى المراكز القيادية.وأضافت السفيرة منى عمر: "أتمنى وصول نسبة حضور المرأة فى مؤتمرات الشباب إلى 50%"، لافتة إلى أن الرئيس حرص على أن يكون على يمينه فتاة وعلى يساره شاب ولَم يميز بين الاثنين كرموز يتولوا الصدارة بجانبه، وهو مؤشر على اهتمامه بالشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين.وأشارت إلى أنه فى عهد الرئيس شهدت المرأة المصرية تطورات كبيرة وتمكينا سياسيا ظهر فى زيادة عدد الوزيرات ونوعية الملفات التى يتولينها، بعيدا عن الملفات الاجتماعية التى يتم إسنادها لها دائمًا فنجدها فى وزارات هامة مثل الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة والتخطيط، وذلك اعترافا بكفاءة السيدات فى هذه المناصب.وتابعت: "زاد عدد المحافظات ونواب المحافظين والقضاة، فنرى أن التمكين السياسى واضح للسيدات فى الحكومة المصرية والنائبات وفقًا للتعديلات الدستورية سيزيد والمجالس المحلية ستشارك بنسبة 25% وفقًا للتعديلات".وأكدت أنه تم بذل الكثير من الجهد لتحقيق التمكين الاقتصادى، تمثل فى وثائق أمان للمرأة التى ليس لها رزق، والشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تم إدماج المرأة بها، وكل ذلك استمرار لسياسة الدولة التى تهتم بالمرأة.من جانبه، قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن جلوس الفتاة على يمين الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الثامن دليل على رؤية الرئيس لتمكين المرأة من مواقع صنع القرار وإتاحة الفرصة للشابات أن يصبحن رائدات فيما بعد، وتشجيع الكثيرات على العمل والوصول لأعلى المناصب.وأكد المحامى رضا الدنبوقى أن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة هو تفعيل لنص المادة 11 من الدستور التى تنص على عدم التمييز وحماية المرأة من العنف، كما أن مشاركة المرأة فى هذه المؤتمرات إشارة لدور المرأة فى المراكز القيادية وتأكيد على أنها شريكة فى صنع القرار، وله دلالة على اهتمام الرئيس بالمرأة وعمل كل الجهات نتيجة لذلك على حل المشاكل التى تواجهها.وأشار إلى دور القائمين على المؤتمرات فى المساواة بين الجنسين فى عدد الحاضرين، وخاطب الرئيس بزيادة عدد السيدات وإدماج النساء فى كل مواقع صنع القرار، لتمكينهن بشكل أكبر.ولفت إلى أنه إذا تم تخصيص مقاعد للنساء أكثر من الرجال ستتوازن الصورة، وستعطى تأكيدا بأن النساء هُن الأولى بالرعاية والحضور فى مؤتمرات الشباب ليكون هناك انتشار ومعالجة أكبر لقضاياهن التى سيطرحنها.