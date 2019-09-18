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فن

انا مش حد لطيف.. دوللي شاهين توجه رسالة غضب من الاعتداء على خصوصيتها وتهدد بالبلوك

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:18 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
شيرى نبيل
عبرت المطربة دوللي شاهين عن إنزعاجها من تعدي البعض على خصوصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت دوللي من خلال حسابها على "فيسبوك": "فعلا والله لاخر مرة حقول الكلام ده انا مش حد لطيف خالص وما بسمحش لاي حد ايا كان مين انه يتعدى على خصوصيتي لو سمحتوا لو سمحتوا ما حدش يتصل بيا عالمسنجر عشان فعلا ايا كان الشخص ده بعمل بلوك على طول انا بحترم كل الناس وكل حد واي حد لو سمحتوا".

يذكر ان احدث أعمال دوللي شاهين أغنية الحاجة داعيالك من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.

ويقول مطلع الاغنية

إختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر
ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر
اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى
جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر

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