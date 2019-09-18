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رياضة

جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لمهاجم أهلي 2003

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خضع سمير محمد مهاجم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع الرباط الصليبي للركبة.

وكان اللاعب الشاب قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في إحدى المباريات الودية التي أقيمت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فاز في الجولة الأولى من بطولة الجمهورية على ضيفه سموحة بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يواجه الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب الفريق الأبيض بميت عقبة في ثاني جولات هذه البطولة.

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