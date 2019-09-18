لبنان: الحريري يعلن تعليق العمل في تلفزيون المستقبل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري، تعليق العمل في (تلفزيون المستقبل) وتصفية حقوق العاملين والعاملات، استنادا إلى ذات الأسباب المادية التي كانت قد دعت إلى إغلاق جريدة (المستقبل) قبل أشهر.



وأكد الحريري – في بيان له اليوم – أن شاشة تلفزيون المستقبل لن تنطفىء، وأن المحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة، وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة في صورة إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة، وتواكب اللبنانيين باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.



وقال الحريري: "القرار ليس سهلا علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية".



وأثنى الحريري على الدور الذي اضطلع به تلفزيون المستقبل، مشيرا إلى أنه سجل حلقات متصلة من النجاح والتطور والانتشار، وتخطى العديد من المخاطر الأمنية والسياسية والصعوبات المالية والإدارية، بفضل وفاء وصمود العاملين به وتضحياتهم.



وتمر الصحافة والإعلام اللبناني بأزمة اقتصادية خانقة، حيث شهدت الآونة الأخيرة إغلاق أكثر من إصدار صحفي ورقي ما بين صحف ومجلات بسبب ضعف توزيع المطبوعات، وكان آخرها صحيفة المستقبل اليومية الصادرة عن (تيار المستقبل) والتي أصدرت عددها الأخير في 31 يناير الماضي بعد 20 عاما من بدء إصدارها.