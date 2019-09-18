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أخبار العالم

الأمن الروسي يعتقل داعشيا خطط لعمل إرهابي في داغستان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:58 م
روسيا
روسيا
أ ش أ
اعتقل الأمن الروسي أحد أنصار تنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رجال الأمن والمسؤولين المحليين في جمهورية داغستان.

وقال مصدر في المركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية اليوم الأربعاء - "تحققنا من أن الموقوف يحمل الجنسية الروسية، وهو من مواليد عام 2000، وبات من مناصري تنظيم (داعش) الإرهابي، منذ أغسطس 2019، وخطط لاستهداف عناصر مؤسسات القوة والمسؤولين المحليين في الجمهورية بهجمات إرهابية".

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال هذا الشاب خلال تنفيذ رجال المخابرات الروسية عمليات بحث وتحقيق ميدانية في منطقة تاروموفسكي في جمهورية داغستان، حيث أوقفه رجال الأمن وصادروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

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