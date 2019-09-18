للتعاون مع أوروبا..التعليم العالى: توقيع ترتيبات تنفيذ اتفاقية "بريما"

شهدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الأربعاء توقيع الترتيبات التنفيذية الخاصة باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربى فى مجال البحث والابتكار "بريما"، وذلك بحضور إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوربى بالقاهرة.



وأشار قيادات الوزارة إلى أن توقيع الترتيبات التنفيذية يعطى دفعة قوية لبدء تنفيذ "بريما" والتى تعد من أكثر البرامج تميزا فى إطار التعاون الأورمتوسطى ، كما تساهم فى تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوربى خاصة فى مجالات التغذية والزراعة والمياة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.



وأكدت وزارة التعليم العالي ، أن الاتفاقية تساهم فى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة ومنها ندرة المياة ومشاكل الأمن الغذائى، والحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة، والمساهمة فى حل مشكلات الزراعة.





وأضاف الوزارة أن الاتفاقية توفر تمويلا ودعما كبيران للمشروعات البحثية وللباحثين المصريين فى مجالات البحث العلمى التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تشكل أولوية لمصر فى المرحلة القادمة، وذلك بتمويل يصل إلى 500 مليون يورو، حوالى مليار جنيه سنويا ولمدة عشر سنوات مدة الاتفاقية.



واشارت قيادات الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن توفير تمويل يبلغ نحو 70 مليون يورو لعام 2020 كجزء من الاتفاقية للمشروعات البحثية فى المجالات المعنية.



ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوربى إيفان سوركوش عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والاتحاد الأوربى فى كافة المجالات ومن بينها التعليم العالى والبحث العلمى، كما قدم الشكر لجهود الأطراف المصرية التى ساهمت فى إتمام توقيع الاتفاقية وتسهيل تنفيذها لما تمثله "بريما" من أهمية فى دعم البحث والابتكار فى المجالات التى تخدم النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول المشاركة، مشيرا إلى التزام الاتحاد الأوربى بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاقية بتوفير التمويل الإضافى المنصوص عليه ضمن بنود الاتفاقية من خلال برنامج "هورايزون 2020" بقيمة 18.3 مليون يورو فى السنة ولمدة 10 سنوات.



وتهدف الاتفاقية والتى تم توقيعها بين الجانبين فى أكتوبر 2018 إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول حوض البحر المتوسط من خلال دعم التنفيذ المشترك للبرامج الوطنية التى تقدم حلول مبتكرة فى نظم الأغذية والزراعة والمياة، والمساهمة فى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادى، ومواجهة تغيرات المناخ والممارسات الزراعية غير العادلة، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كما توفر "بريما" دعما للبحث والابتكار من خلال برنامج للتمويل المشترك للمشروعات البحثية من الدول المشاركة ، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوربى .



ويشارك فى الاتفاقية 20 دولة من دول حوض البحر المتوسط، وتستمر الاتفاقية لمدة عشر أعوام،وبموجب الترتيبات التنفيذية التى تم توقيعها اليوم تم تحديد شروط وأحكام مشاركة مصر فى الاتفاقية.



