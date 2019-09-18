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أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 16 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:09 م
كهرباء
كهرباء
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم /الأربعاء/، تبلغ 16 ألفا و500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألفا و900 ميجاوات مقابل 29 ألف ميجاوات أمس، موضحا أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و500 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الثانية و30 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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