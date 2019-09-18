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الجزائر تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:02 م
الجزائر تفتح باب
الجزائر تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
دعاء أبوهشيمة
فتحت السلطة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم الأربعاء، أبواب الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل، بعدما كانت العملية تتم تحت إشراف وزارة الداخلية.

وفي تصريحات بثتها الإذاعة الحكومية اليوم الأربعاء، دافع رئيس الهيئة محمد شرفي، عن الصلاحيات الممنوحة للهيئة، قائلًا: إن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بتحويل صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات إلى السلطة"، متعهدًا بإنجاح الانتخابات وإجرائها في شفافية تامة.

ورفض شرفي "التشكيك في مصداقية أعضاء الهيئة، بعد موجة الانتقادات اللاذعة من طرف نشطاء وقادة أحزاب سياسية".

وأوضح أنه "سيتم تجنيد مليون موظف حكومي لتنظيم الانتخابات، شريطة أن يكونوا تحت وصاية السلطة الجديدة وليس تحت وصاية وزارة الداخلية، بغرض تسهيل وتسريع العملية الانتخابية"؛ داعيا إلى ضرورة إبعاد وزارة الداخلية من كل مراحل تنظيم الانتخابات".

وأشاد رئيس السلطة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات بتعيين 32 محافظا جديدا في الولايات، بينما يرتقب أن يقدم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على تغييرات جديدة تخص هيكل الإدارة المحلية، لطمأنة الرأي العام بحياد الإدارة.

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