إسكواش الأهلي جاهز للمنافسة على بطولتي الصيد وسبورتنج

أكدت شيرين عادل، المدير الفني للاسكواش بالنادي الأهلي، أن الفرق جاهزة للمنافسة علي بطولتي الصيد وسبورتنج، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19- 24 سبتمبر الجاري.



وأوضح شيرين عادل، أن الجميع في قطاع الإسكواش جاهز للحصول علي المراكز الأولي في بطولتى الصيد وسبورتنج اللتين تقامان في توقيت واحد، مؤكدا أن التدريبات تتم يومياَ على فترتين صباحاَ ومساءً استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.



وأشار إلى أن قطاع الاسكواش في الأهلي لديه طموحات كبيرة في المنافسة على البطولات العالمية والقارية والمحلية خاصة انه يمتلك أفضل العناصر وهناك مساندة من الجميع داخل النادي هذا الموسم.



ويمثل الأهلي في البطولتين 60 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار، مقسمين إلي 40 لاعبا في البطولة التي يستضيفها الصيد في فرعه بمدينة أكتوبر، و20 لاعبا في بطولة سبورتنج بالإسكندرية.



ويشارك الأهلي في البطولة بعدة فرق فى مسابقات تحت 11 و 13 و 15 و 17 و 19 سنة للناشئين والناشئات، وعمومي رجال وسيدات.



