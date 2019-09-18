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رياضة

24 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا للأهلي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:11 م
حسام حسن مع لاعبى
حسام حسن مع لاعبى سموحة
كتب إسلام عوده
أعلن حسام حسن المدير الفني لنادى سموحة عن اختيار ٢٤ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة الأهلى المقرر لها يوم ٢٣ سبتمبر ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز .

ضمت القائمة كلا من:الهانى سليمان ، عمر صلاح ، حسين تيمور ، رجب نبيل ، أحمد جمال ، محمود عزت ، كريم يحيى ، فارس مجاهد ، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، شريف رضا ، يوسف ديوب ، أحمد حمص ، إيدى إيمومو ، محمد حليمو ، إسلام الفار ، فوزى الحناوى ، محمد جمال ، حسام حسن ، رونالدو وانجا ، محمد كوفى .

ويلتقى الأهلى مع الزمالك بعد غد فى بطولة السوبر المحلى.

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