انطلاق فعاليات مؤتمر DevOpsDays في مصر للسنة الثانية على التوالي

انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر DevOpsDays Cairo 2019والذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مصر.



وينعقد المؤتمر بالتعاون وبرعاية عدد من الشركات المحلية والعالمية ومن ضمنهم شركة "دي إكس سي"، و"أي بي إم"، و"أورانج لابس"، حيث يأتي هذا الحدث في إطار المجهودات المبذولة من قبل المركز والهيئة بالتعاون مع شركاءهم لزيادة الوعي بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات ومديري المشروعات في هذا المجال.



وتمثل منهجية DevOps أحدث اتجاهات التكنولوجيا داخل مختلف المؤسسات بوصفها مجموعة من الممارسات والأدوات التكنولوجية التي تعزز التواصل والتفاعل بين مطوري البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.



وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، رحبت المهندسة/ هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالحضور من مطوري البرمجيات ومسئولي شركات تكنولوجيا المعلومات وقدمت التهنئة لإدارة وفريق مؤتمر DevOps Days العالمي على النجاح والانتشار الذي حققه المؤتمر حول العالم وكذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق المؤتمر عام 2009.



وأكدت على أن أحد ركائز استراتيجية الهيئة هي تسريع عمليات تبني الشركات المحلية للتكنولوجيات البازغة وتحفيز الابداع مما يعزز من تطور ونمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.



وأشادت الجوهري بالحضور الكبير في فعاليات المؤتمر مما يعكس اهتمام المختصين وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية بهذا المجال خاصة واتجاهات التكنولوجيا الحديثة بوجه عام.





ومن جانبه، استعرض الدكتور/ حسام عثمان رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ونائب رئيس الهيئة، المميزات التي تدفع الشركات إلى تطبيق منهجية DevOps والتي من بينها تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتحسين تجربة العملاء والامتثال لأساسيات التحول الرقمي المتغيرة بشكل مستمر وترتقي بأداء شركات البرمجيات وتحقق أهداف الأعمال بشكل أسرع وتزيد الربحية والكفاءة الإنتاجية، مشيرًا إلى القيم الأساسية للمنهجية التي تنطوي على الثقافة والميكنة (الأتمتة) والتعلم والقياس والمشاركة.



ويعتبر ديف أوبس طريقة عمل متعددة الوظائف، وتستخدم الشركات التي تمارسها مجموعات أدوات متنوعة، يشار إليها باسم "سلاسل الأدوات." وتنسجم سلاسل الأدوات هذه مع واحدة أو أكثر من فئات عمل البرمجة كالتكويد والبناء والاختبار والإصدار والتهيئة والمراقبة والرصد، مما يعكس الجوانب الرئيسية لعملية التطوير والتسليم.



وتضمنت أجندة المؤتمر عقد بعض الجلسات النقاشية حول ممارسات DevOps لتطوير البرمجيات والتي تجمع بين تطوير البرمجيات وعمليات التشغيل المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والتي بدأها السيد/ أندرو شيفر، المتحدث الرئيسي ورئيس إدارة التكنولوجيا بشركة بيفوتال Pivotal للبرمجيات بعرض توضيحي يبرز فيه أهمية الانتقال إلى تطبيق ممارسات ديف أوبس التي تقلل من الفترة الزمنية الخاصة بدور حياة أنظمة تطوير البرمجيات بينما تقدم خصائص وتصحيحات وإحداثيات تلبي أهداف العمل بشكل مستمر.



وتحدث الدكتور/ أحمد بهاء، المدير الاقليمي بشركة مايكروسوفت عن أهمية هذه الممارسات لمقدمي الخدمات الصغيرة. وناقشت السيدة/ أسماء إبراهيم، من شركة فودافون المملكة المتحدة كيفية دعم تقنية "دوكر Docker" لاستخدام وتحويل نماذج قدرة الآلة على التعلم إلى إصدارات وتطبيقات يمكن إنتاجها على نطاق أوسع وبسهولة.



وأسهمت الجهود التسويقية التي تمت على مدار عام في نقل المعرفة ورفع مستوى الوعي باستخدام هذه المنهجية في إطلاق المركز لخدمات استشارات DevOps لعملائه من الشركات المحلية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها المركز وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع والشركات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد سلسلة من المناقشات حول تطبيقات DevOps في مجال الذكاء الاصطناعي كأحد ثوابت التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية لها والفرق بينه وبين نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI والأكواد البرمجية للبنية المعلوماتية التحتية والتحديات المرتبطة بتطبيق المنهجية في مشروعات التعهيد، واختبار البرمجيات آليًا وغيرها من الموضوعات التي قام خبراء المركز وعدد من المتخصصين العالميين بعرض خلاصة تجاربهم وأحدث الممارسات والأدوات بشأنها.



وتضم قائمة رعاة المؤتمر هذا العام شركة "وظف دوت كوم"، و"جيزة سيستمز" الرائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وافريقيا، وشركة "سيجيديم" المتخصصة في إدارة العلاقات مع العملاء، ومنصة "إنكورتا" للتحليل الفوري للبيانات، و"سميرج Sumerge" للحلول البرمجية، وكذلك مجموعة شركات "GET" القابضة و"إف فايف نيتوركس".



جدير بالذكر أن Devopsdays هي سلسلة مؤتمرات تقنية عالمية تغطي موضوعات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونقاط التقاطع فيما بينها. وتتميز معظم أحداث DevOpsDays بمزيج من الجلسات النقاشية المنسقة ومحتوى مفتوح ذاتي التنظيم. وغالبًا ما تشمل الموضوعات التي يتم مناقشتها الميكنة والاختبار والأمن والثقافة التنظيمية. وتم تنظيم أول مؤتمرات السلسلة في مدينة غنت ببلجيكا عام 2009 وبعدها انعقدت في مدن مختلفة حول العالم مثل لندن وبوسطن وستوكهولم وسيدني وديترويت وفيلاديلفيا وأوسلو وأخيرًا في القاهرة.