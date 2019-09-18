اهم الاخبار.. السيسي: مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي.. وزير الدفاع: مقاتلو القوات الخاصة إحدى الأذرع القوية لحماية الأمن القومى.. قوافل «نور حياة» تجري الكشف لمواطني 6 محافظات

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي لـ عبدالله حمدوك: مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي
وزير الدفاع: مقاتلو القوات الخاصة إحدى الأذرع القوية لحماية الأمن القومى المصرى
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة يناير 2020.. تفاصيل
سفر 7 لجان عسكرية لتسوية تجنيد المصريين بالخارج.. اعرف الدول
#احنا_معاك_يا_سيسى يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي
شكري يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس في الدورة الـ74 للأمم المتحدة
الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض من صندوق التنمية المحلية| خدمات
صندوق تحيا مصر: قوافل «نور حياة» تجري الكشف لمواطني 6 محافظات..غدا
لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت
ضوابط ورسوم تقنين وضع اليد لصغار المزارعين في الوادي الجديد
لكل اسم حكاية.. المنشاة ثالث مدينة بطلمية أسسها اليونانيون بعد الإسكندرية والفيوم
65 مدرسة جديدة ومطورة وموقع للشكاوى.. تعرف على استعدادات القاهرة للعام الدراسي
طرح فيلم مي كساب "الطيب والشرس واللعوب" أول أكتوبر
"مصر قوية وشامخة" .. محمد رمضان يدعم الجيش المصرى بفيديو جديد .. فيديو
شريف منير يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده
حكاية أشجان مستريحة الجيزة.. استولت على مليون جنيه من تخصيص الشقق الوهمية
السيسي لـ عبدالله حمدوك: مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي
وزير الدفاع: مقاتلو القوات الخاصة إحدى الأذرع القوية لحماية الأمن القومى المصرى
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة يناير 2020.. تفاصيل
سفر 7 لجان عسكرية لتسوية تجنيد المصريين بالخارج.. اعرف الدول
#احنا_معاك_يا_سيسى يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي
شكري يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس في الدورة الـ74 للأمم المتحدة
الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض من صندوق التنمية المحلية| خدمات
صندوق تحيا مصر: قوافل «نور حياة» تجري الكشف لمواطني 6 محافظات..غدا
لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت
ضوابط ورسوم تقنين وضع اليد لصغار المزارعين في الوادي الجديد
لكل اسم حكاية.. المنشاة ثالث مدينة بطلمية أسسها اليونانيون بعد الإسكندرية والفيوم
65 مدرسة جديدة ومطورة وموقع للشكاوى.. تعرف على استعدادات القاهرة للعام الدراسي
طرح فيلم مي كساب "الطيب والشرس واللعوب" أول أكتوبر
"مصر قوية وشامخة" .. محمد رمضان يدعم الجيش المصرى بفيديو جديد .. فيديو
شريف منير يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده
حكاية أشجان مستريحة الجيزة.. استولت على مليون جنيه من تخصيص الشقق الوهمية