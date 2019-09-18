اهم الاخبار.. السيسي: مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي.. وزير الدفاع: مقاتلو القوات الخاصة إحدى الأذرع القوية لحماية الأمن القومى.. قوافل «نور حياة» تجري الكشف لمواطني 6 محافظات

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.