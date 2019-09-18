أنقذت ما يقرب من 200 سلحفاة.. الحيوانات البرية مهددة بالانقراض لهذا السبب

قالت رئيس فريق الإسكندرية لانقاذ السلاحف البحرية، مى حمادة، إنها استطاعت انقاذ 89 سلحفاة بحرية، بينما استطاعت انقاذ ما يقرب من 100 سلحفاة برية، والمساعدة فى انقاذ غزالة، وإبلاغ الجهات المختصة لمساعدتها.



وأضاف مى حمادة ، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها حصلت على لقب سفيرة اليوم العالمى للحيوان، بسبب اسهاماتها فى انقاذ الحيوانات، مشيرة لإلى أن الاحتفال يتم تنظيمه فى نفس اليوم فى كل بلدان العالمى فى نفس الوقت من العام.



وتابعت مى حمادة، انها لديها حيوانات أليفة فى المنزل كالقطط والسلاحف والبغبغانات منذ الصغر، موضحة أنها أصبحت تهتم بالكلاب والقطط فى الشوارع منذ عام 2014م.



وأكدت رئيس فريق الإسكندرية لانقاذ السلاحف البحرية، أن هناك عدد من الحيوانات البرية مهددة بالانقراض، بسبب طرحها فى الاسواق للبيع وتربيتها فى المنازل مما أثر على تكاثرها.

