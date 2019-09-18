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محافظات

الأمانة سلوك..عامل يعيد مصوغات بـ 70 ألف جنيه لأصحابها بالأقصر.. تفاصيل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:55 م
عامل يعيد مصوغات
عامل يعيد مصوغات ذهبية بـ 70ألف جنيه
شمس يونس
ضرب عامل نظافة والمشرف عليه مثالا رائعا للامانة وقام الاثنان باستعادة مصوغات ذهبية قيمتها 70 الف جنيه بعد العثور عليها داخل مصنع لتدوير القمامة بمحافظة الاقصر.

وقال رمضان فخرى مسئول النظافة بحى مدينة الاقصر القصة أنه تلقي اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين يفيد بأنه فقد مصوغات ذهبية داخل كيس بلاستيك فى احد صناديق القمامة بشارع نزلة الزناتي تحديدا ، أثناء القاء القمامة الخاصة به بطريق الخطأ، وعلي الفور توجة مسئول القطاع الي مصنع تدوير المخلفات بعد ما تبين له موعد القاء المخلفات وأخذ يبحث مرارا وتكرارا عن الكيس حتى عثر عليه أحد العمال المرافقين لمسئول القطاع ويدعى يحي فتحي عطا وقاموا بتسليمة واعادتة الي صاحبه.

من جانبه ناشد رئيس مدينة الأقصر المواطنين بالقاء القمامة داخل نقطة التجميع والأماكن المخصصة لها حتى يتمكنوا من إستعادة الأشياء الثمينة المفقودة، وحفاظأ على المظهر الحضاري.

ووجه رئيس مدينة الأقصر الشكر لمسئول قطاع النظافة والعامل بحي جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهما وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهما وأمانتهما.
الأمانة سلوك..عامل يعيد مصوغات بـ 70 ألف جنيه لأصحابها بالأقصر.. تفاصيل
الأمانة سلوك..عامل يعيد مصوغات بـ 70 ألف جنيه لأصحابها بالأقصر.. تفاصيل
الأمانة سلوك..عامل يعيد مصوغات بـ 70 ألف جنيه لأصحابها بالأقصر.. تفاصيل

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