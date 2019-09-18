منح للدراسة في سلوفاكيا.. تعرف عليها

اوضحت سفارة الجمهوريه السلوفاكيه بالقاهره تفاصيل المنح الدراسيه التى توفرها دوله سلوفاكيا للطلاب المصريين وطلبة الدكتوراه والاساتذه الجامعيين والباحثين والفنانين من خلال الوكالة السلوفاكيه للمعلومات الاكاديميه SALA وذلك للفصل الصيفى لعام 2019/2020.



واوضحت وزارة التعليم العالي ان التقديم يتمن من خلال الموقع الالكترونى التالي:

https://www.scholarships.sk/en/news/summer-semester-academic-year-2019-2020-apply-now



ونوهت وزارة التعليم العالي ان اخر موعد للتقديم هو 31/10/2019 علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.







