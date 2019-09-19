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برلمان

نائب الدقهلية: افتتاح مدارس جديدة بالمحافظة استعدادا لبدء العام الدراسي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
السيد حجازى
السيد حجازى
أسامة علي
قال السيد حجازى عضو لجنة الطاقة بالبرلمان ونائب الدقهلية، إن الشهر الجارى وما قبله شهد استعدادات موسعة من الحكومة والمجتمع المدنى ممثلا فى الأحزاب ورجال الأعمال بالمحافظة استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد.

وأوضح السيد حجازى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على المستوى الحكومي يستعد المسئولون بالمحافظة لافتتاح عدد من المدارس الجديدة لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول والتى تؤثر على تركيز الطلاب، مضيفا "بجانب افتتاح المدارس الجديدة هناك عدد كبير من المدارس تم اجراء صيانة لها وتجديدها".

وتابع السيد حجازى أنه على المستوى المدنى والمشاركة المجتمعية لمساعدة الدولة فى تخفيف العبء على المواطنين ومكافحة غلاء الأسعار، فقد شهدت المحافظة قيام العديد من الأحزاب لاسيما حزب مستقبل وطن وكذا رجال الأعمال فى إنشاء معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

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