أعراض الإصابة بـ مرض الفصام.. تزيد فترة العشرينات

يعتبر الفصام هو اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي، وقد ينتج عن الإصابة بـ الانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب الإعاقة.



يحتاج المصابون بالفُصام إلى علاج مدى الحياة، ويمكن للعلاج المبكر أو يساعد على السيطرة على الأعراض قبل ظهور الأعراض الخطيرة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز الأعراض التي تصيب مرضى الفصام، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.



اعراض مرض الفصام:

وينطوي الفصام على مجموعة من المشاكل في التفكير (الإدراك)، أو السلوك أو المشاعر، و يمكن أن تتنوع العلامات والأعراض، ولكنها عادة ما تشمل الأوهام، والهلوسات، أو الحديث غير المتناسق، حيث أنها تعكس ضعف القدرة الوظيفية، وقد تشمل الأعراض الآتي:



1- الأوهام:

ويتعرض فيها مريض الفصام إلى أفكار مشوشة، مثل: يعتقد ان مريض الفصام يملك قدرة خارقة أو مشهور، أو أن كارثة كبرى على وشك الوقوع.



2- الهلوسات:

عادة ما تتضمن هذه الأوهام رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، ويمكن أن تصيب الهلوسات كافة الحواس، ولكن سماع الأصوات هو أكثر الهلوسات شيوعًا.



3- تفكير غير منتظم:

يُستدل على التفكير غير المنظم من خلال الحديث غير المنظم، كما يمكن أن تكون إجابات مريض الفصام على الأسئلة غير متصلة بإجاباته.



4- سلوك حركي غير مُنظم للغاية أو غير طبيعي:

وقد يظهر على مريض الفصام بعض السلوكيات الغير منطقية، مثل: نقص تام في الاستجابة للأوامر، أو حركة مفرطة.



5- أعراض سلبية:

قد يتجاهل مريض الفصام النظافة الشخصية أو يبدو أنه يفتقر إلى العاطفة، (على سبيل المثال، عدم إجراء تواصل بصري مع الآخرين، أو عدم تغيير تعبيرات الوجه، أو التحدث بنبرة ثابتة دون تغيير في نبرة الصوت). قد يفقد أيضًا الشخص اهتمامه بالأنشطة اليومية، وينسحب اجتماعيًا أو يفقد القدرة على الشعور بالسعادة.



ويمكن أن تختلف الأعراض في نوعها وشدتها عبر الوقت عند مريض الانفصام، حيث يمكن ان يشهد مريض الفصام مع الوقت تدهور الأعراض.



وتبدأ عادة أعراض الفصام في الرجال في الفترة من بداية العشرينات من العمر إلى منتصفها. أما في السيدات، فتبدأ عادة الأعراض في أواخر العشرينيات، من غير الشائع تشخيص الأطفال بالإصابة بالفصام، ويندر تشخيصه في من تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.