أهالي المرج يشكون من تضرر إحدى المدارس من المحلات المحيطة بها

أرسل محمود حسن أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من الضرر الواقع على احد مدارس جى المرج من المحلات التجارية



وأوضح محمود ان مدرسة خالد ابن الوليد الزقعة بحى المرج تعانى من انتشار الروائح الكريهة و الكلاب الضالة الناتجة عن وجود العديد من محلات الاسماك و الطيور المحيطة بالمدرسة ،ما لا يوفر عملية تعليمية سليمة للطلاب .



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.ا