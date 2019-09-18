ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي المرج يشكون من تضرر إحدى المدارس من المحلات المحيطة بها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:01 م
خدمة الشكاوى بمزقع
خدمة الشكاوى بمزقع صدى البلد
كريم ناصر
أرسل محمود حسن أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من الضرر الواقع على احد مدارس جى المرج من المحلات التجارية

وأوضح محمود ان مدرسة خالد ابن الوليد الزقعة بحى المرج تعانى من انتشار الروائح الكريهة و الكلاب الضالة الناتجة عن وجود العديد من محلات الاسماك و الطيور المحيطة بالمدرسة ،ما لا يوفر عملية تعليمية سليمة للطلاب .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.ا

ترشيحاتنا

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة

محمد عادل مهاجما أحمد علي: ورطت المقاولون قبل مواجهة الأهلي

فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

شاهد.. لحظة استشهاد فلسطينية قتلها قوات الاحتلال بدم بارد

بتخونّي .. قاتل زوجته بالمنوفية: رفضت تدّيني حقوقى الشرعية وعايزة تتطلق

برشلونة يعلن عن التشخيص النهائي لإصابة البا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ سليفى من داخل سيارتها

وأنا عندي 18 سنة.. نشوى مصطفى تستعيد الذكريات.. والجمهور: رفيعة أوي

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها