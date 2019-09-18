الجمعيات الأهلية ترسم البسمة على شفاه أهالي نجع الفوالة في الأقصر

قارب مشروع تطوير نجع الفوالة بمركز إسنا جنوب الأقصر على الانتهاء بعد أن تم رصد ميزانية 70 مليون جنيه، وذلك لمحاربة الفقر والنهوض بمستوى معيشة السكان بالنجع وقرية الدير البالغ عددهم 60000 نسمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الأكثر فقرًا في محافظة الأقصر.



وأوضحت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة آي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية المنفذه ، أن المشروع يهدف إلى خلق مردود إيجابي على حياة آلاف السكان في قرية الدير، ويتضمن توفير سكن كريم للمواطنين، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، وصيانة وترميم المدرسة المحلية، وإنشاء مخبز، وإنشاء حضانة لمرحلة التعليم المبكر، وإنشاء وتجهيز مركز للخدمات الاجتماعية، فضلًا عن توفير برامج محو الأمية، إلى جانب إقامة مشروعات اقتصادية تستهدف دعم المرأة والشباب.



ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري التابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وأبناء المجتمع المحلي، والمجتمع المدني، إلى جانب الهيئات المحلية والجهات الحكومية بمحافظة الأقصر.



ويتم تمويل المشروع من مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية والمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري التابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة 70 مليون جنيهًا مصريًا.



يذكر أن مشروعات التمكين الاقتصادي التى تمت بالنجع سوف تسهم في إعادة بناء 90% من منازل المواطنين بنجع الفوال وإنشاء وتجهيز مركز للخدمات الاجتماعية ليشمل وحدة تدريب مهني ورياض أطفال ووحدة للأطفال ذوي الإعاقة ومخبز، كما يقوم المشروع بإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتجديد شبكات المياه القائمة، وتنفيذ برنامج تدريبي لمحو الأمية من خلال منهج المنتسوري والذي يقوم باستخدامه المستفيدون في رياض الأطفال.

