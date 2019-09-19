شباب وفد الإسكندرية يناقش التجربة الشبابية بمصر في المؤتمرات الوطنية.. اليوم

تنظم لجنة شباب حزب الوفد في الإسكندرية برئاسة زياد الخياط، وكريم عبدالنبي، سكرتير عام اللجنة، ندوة اليوم الخميس، بعنوان "التجربة الشبابية في مصر".





وتنظم الندوة تحت رعاية النائب الوفدي حسنى حافظ رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسكندرية .



