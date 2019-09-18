عرض الفيلم الروائي القصير ثلاث دقات بملتقى مسابقة قصر السينما

تم عرض الفيلم الروائي القصير ثلاث دقات بثاني أيام ملتقى مسابقة قصر السينما لأفلام المحاولة بدورته الأولى برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما .



أدار ندوة الفيلم والنقاش الدكتور نادر رفاعى مدرس النقد السينمائى بأكاديمية الفنون والذى أشاد بالفيلم ووصفه بالعمل الجيد والمتميز بحضور صناع الفيلم السيناريست مروة عمارة والمخرج أحمد قرمد تم إختيار الفيلم من قبل للمشاركة بمهرجان أماكولا السينمائى الدولى بدورته الثانية عشر بدولة أوغندا "ثلاث دقات" إنتاج 2018 وهو عبارة عن مجموعة مشاهد منفصلة ولكنها تصب فى قالبا واحدا بإستخدام رمزا معبرا عن بعض السلبيات التى تؤدى إلى تدهور الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات .



الفيلم سيناريو تامر عرفات - مروة عمارة تمثيل إبراهيم القاضى - عماد يسرى - أحمد الرفاعي - محمد رزق - محمد ثابت - حسن الكيلانى - أيمن شاهين . مروة عمارة - أميرة زايد - شرين الشاعر بروديوسر أيمن شاهين موسيقى شريف الوسيمى وإخراج أحمد قرمد.

