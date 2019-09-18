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أخبار البلد

بعد مرور عام .. مصر للطيران تحتفل في الصين بتشغيل خط هونج كونج

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:04 م
مطار هونج كونج
مطار هونج كونج
نورهان خفاجي
احتفلت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، مع عملائها في مطار هونج كونج، بمناسبة مرور عام على تشغيل هذا الخط إلى المدنية الصينية، ضمن نقاط الشركة الجديدة التي تمت افتتاحها لتوسيع خطوطها الجوية داخل قارة آسيا.

وتسير مصر للطيران، رحلتين أسبوعيا إلى هونج كونج عبر بانجكوك يومي الإثنين والجمعة، في وذلك على متن طائراتها الإيرباص 330/300، منذ بدء تشغيله في 17 سبتمبر من العام الماضي.

وتسعى مصر للطيران، دائما إلى فتح أسواق جديدة في أهم المدن العالمية، خاصة وأن وجهات الشرق الأقصى تعد أسواقا واعدة في مجال حركة الطيران والنقل الجوي.

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