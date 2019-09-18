مدرب اف سي مصر : نسعى للظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز





وأكمل ان الدوري في المواسم الاخيرة اصبح صعبا للغاية وكل الفرق دعمت نفسها بشكل جيد بما يؤدي لحدوث منافسة بين كل الفرق.







أكد عبدالناصر محمد المدير الفني لنادي اف سي مصر والصاعد حديثا للدوري الممتاز أن فريقه على أتم الاستعداد للموسم الجديد وانه سيسعى جاهدا لتقديم مستوى مميز يليق بالفريق .ومن المقرر ان تنطلق مباريات الدوري المصري يوم السبت 21 /9 ويلتقى فريق اف سي مصر في الجولة الاولى مع الانتاج الحربي ويسعى الفريق الصاعد حديثا الى اقتناص نتيجة ايجابية أمام الانتاج الحربي.وأضاف عبدالناصر محمد المدير الفني لـ اف سي مصر أنه يستهدف الظهور بشكل جيد في اولى مشاركات فريقه في الدوري الممتاز.