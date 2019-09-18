دعارة بالليل وفي النهار ناشطة سياسية .. القصة الكاملة لـ الاميرة اسماعيل صاحبة فيديو إسقاط مصر

فى شهر مارس 1996 القت مباحث الاداب بالاسكندرية القبض على 4 فيات اثناء ممارسة الدعارة وتسهيل الاعمال المنافية للاداب هن عزيزة اسماعيل الضبع والاميرة اسماعيل الضبع ونظله احمد محمود حسين وميرفت سعد سعد داخل شقة مفروشة بعمارات مصطفى كامل بالاسكندرية بالاضافة الى تكوين شبكة والسفر للخليج للعمل فى الدعارة.







قضية اداب عادية لكن بعد 23 عاما خرجت المتهمة الاميرة اسماعيل الضبع احدى الفتيات المتهمات فى القضية بفيديوهات تهاجم الدولة المصرية وتتهم المؤسسات بالفساد وتحرض المواطنين على اعمال عنف ومظاهرات.

الاميرة اسماعيل احترفت الدعارة من سن صغيرة هى وشقيقاتها فرحلة عملها بدأت فى الاسكندرية وانتهت الى الاقامة فى احدى الدول العربية بعد ان كونت شبكة دعارة كبرى لاستقطاب الفتيات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام .الاميرة اسماعيل التى ضجت مواقع التواصل الاجتماعى بفيديوهاته التى بثتها عبر صفحتها سبق اتهامها فى 3 قضايا آداب هى وشقيقاتها اللاتى يعملن في الدعارة ففى مارس 1996 نشرت الصحف خبرا بعنوان راقصة مشهورة تتزعم شبكة آداب بالاسكندرية و أن مباحث الآداب تمكنت من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة مفروشة بعمارات مصطفى كامل بالإسكندرية ضمت أربع فتيات وعلى رأس هذه الشبكة راقصة شهيرة بالهرم استأجرت هذه الشقة.وأن رحلة الأميرة إسماعيل الضبع أحمد بدأت مع الدعارة فى القضية رقم 3014 لسنة 1996 جنح سيدى جابر إدارة مسكن للدعارة وتبين من محضر الضبط .. بناء على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المسكن المؤجر للمدعوة هدى إسماعيل الضبع أحمد تم ضبط أربع بينهن الأميرة إسماعيل الضبع أحمد مواليد 1 مارس 1974 بدون عمل ومقيمة 112 شارع الأهوازى دائرة قسم مينا البصل، شقيقة المطلوب ضبطها.وتبين من صحيفة الحالة الجنائية أن الأميرة إسماعيل الضبع أحمد المولودة فى 1 مارس 1974، ومقيمة فى مينا البصل بالإسكندرية ممارسة دعارة فى المحضر رقم 3014 لسنة 1996 جنح سيدى جابر إدارة مسكن للدعارة واعترفت المتهمة وشقيقاتها وقت ضبطهن بالعمل فى الدعارة لعدم وجود وسيلة تعايشهن تبين عدم وجود مورد رزق لهن سوى ممارسة الدعارة واعترفن بسابق سفرهن إلى الدول العربية للعمل بالدعارة، وانتهى التقرير إلى مطالبة الإدارة العامة لحماية الآداب إلى إدراجهم على قائمة المنع من السفر كما كشفت صحيفة الحالة الجنائية لسيدة الفيديو أن لها 3 قضايا آداب كما تواجه حكمًا فى قضية قتل وهاربة من مصر.