ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور

شاركت الفنانة مريهان حسين متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وخطفت مريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد وبفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وحمل التصميم توقيع المصمم AhmedAbdullah.



وكانت الاطلالة من خلال مشاركتها في مسلسل قيد عائلى الجزء الثاني الذي يعرض فيه حاليًا،وتقوم فيه بدور سمر وهى بنت طيبة وجريئة .



