ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:00 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
رنا عصمت
شاركت الفنانة مريهان حسين متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت مريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد وبفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وحمل التصميم توقيع المصمم AhmedAbdullah.

وكانت الاطلالة من خلال مشاركتها في مسلسل قيد عائلى الجزء الثاني الذي يعرض فيه حاليًا،وتقوم فيه بدور سمر وهى بنت طيبة وجريئة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمايوه .. ميريهان حسين تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

بالابيض.. ميريهان حسين تخضع لجلسة تصوير ساحرة على الشاطئ

بـ فستان منقوش بالورود.. ميريهان حسين تشعل انستجرام

ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: القمر اللي بتحلى كل يوم

ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: عسلية

ترشيحاتنا

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة

الكلاسيكو أم تمثيل منتخب إسبانيا.. ماذا يختار جوهرة برشلونة

أحدهما يجب أن يرحل.. هل أعادت تمريرة الدقيقة 55 الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

لن تصدق.. أول عملية لـ استئصال قرن الشيطان من رأس مزارع.. صور

نجم الأرجنتين يخضع لجراحة ستغير حياته إلى الأبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور