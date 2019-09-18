تعرف على كيفية تشغيل وحدات العلاج عن بعد في 9 قرى بـ بني سويف

تواصل محافظة بني سويف استعداداتها لتشغيل 9 وحدات علاج "عن بعد " مرتبطة بوحدتين مركزيتين بمستشفى بني سويف النموذجي، ومستشفى ناصر العام .



والذي يتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع وزارة الاتصالات ومحافظة بنى سويف (ممثلة في مديرية الصحة)، والذي يأتى فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وضمن الخطوات العملية التى تنفذها الحكومة لتطوير منظومة الخدمات، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع وتيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم وخاصة فى القرى والأماكن الأولى بالرعاية



و توجد هذه الوحدات للعلاج "عن بعد " بوحدات الرعاية بقرى: جزيرة المساعدة ، دنديل ،باروط ،نعيم ، العووانة ، البرانقة ، شنرا، دشاشة ،الشنطور والتي ترتبط بوحدات أخرى رئيسية بمستشفى بني سويف النموذجي ، وناصر العام ، حيث يتم الربط التكنولوجي بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة في تقديم هذه الخدمة، لإتاحة الرعاية الصحية "عن بعد"، أي أنه يمكن الأطباء من علاج المرضى متى دعت الحاجة وأينما كان المريض، من خلال استخدام هذه التكنولوجيا



تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد استقبل "مطلع نوفمبر الماضي" وفداُ من وزارة الاتصالات ، لبحث متطلبات وآليات تنفيذ مشروع إقامة وحدات للعلاج "عن بعد" تكنولوجيًا، وتجهيز مراكز مجتمعية متكاملة ببعض مراكز الشباب بالمحافظة.



بالإضافة إلى مشروع إتاحة البوابة الإلكترونية الرسمية بالمحافظة فى مجال خدمة ذوى الإعاقة، وهو ما توج بتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتنفيذ ذلك المشروع ،الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية وإستراتيجية الوزارة لدعم المسؤولية المجتمعية للتوسع في إنشاء مراكز مجتمعية متكاملة لخدمة مواطني محافظات الجمهورية، وكذلك التوسع في تقديم خدمات العلاج عن بعد.