تقصير وإهمال.. إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق، للتقصير في أداء مهام عملهم، كما قرر إحالة عدد من الموظفين بالمدارس التي تم المرور عليها للتحقيق وذلك لتركهم مقر العمل قبل المواعيد الرسمية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على مدى استعداداها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020.



تفقد الهجان، مدارس"سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات- سيدي عمر الابتدائية المشتركة-حسان بن ثابت الابتدائية-طارق بن زياد الابتدائية- الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية- الأمل للصم وضعاف السمع بنات" بمدينة قنا لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



وشدد الهجان، على الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة والأدوات بالمدارس وصيانة كافة المرافق داخل المنشآت التعليمية من المقاعد ودورات المياه ومصابيح الإضاءة، و وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالنظافة وتوفير سلات جمع المهملات.