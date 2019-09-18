ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تقصير وإهمال.. إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
يوسف رجب
قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق، للتقصير في أداء مهام عملهم، كما قرر إحالة عدد من الموظفين بالمدارس التي تم المرور عليها للتحقيق وذلك لتركهم مقر العمل قبل المواعيد الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على مدى استعداداها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020.

تفقد الهجان، مدارس"سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات- سيدي عمر الابتدائية المشتركة-حسان بن ثابت الابتدائية-طارق بن زياد الابتدائية- الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية- الأمل للصم وضعاف السمع بنات" بمدينة قنا لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وشدد الهجان، على الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة والأدوات بالمدارس وصيانة كافة المرافق داخل المنشآت التعليمية من المقاعد ودورات المياه ومصابيح الإضاءة، و وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالنظافة وتوفير سلات جمع المهملات.
تقصير وإهمال.. إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق
تقصير وإهمال.. إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق
تقصير وإهمال.. إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديري 5 مدارس للتحقيق

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتغيبهم عن العمل..إحالة 52 معلما ومديري مدرستين فى قنا للتحقيق

65 مدرسة جديدة ومطورة وموقع للشكاوى.. تعرف على استعدادات القاهرة للعام الدراسي

ترشيحاتنا

بينهم خلف الدهشورى.. مصرع 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بمدينتى العبور و15مايو

بعد انتشار واسع.. سر اختفاء محمد الشرنوبي

مقدرتش تستحمل.. فتاة تنفجر غضبا في وجه رجل بسبب رائحة العرق.. فيديو

لن تصدق.. أول عملية لـ استئصال قرن الشيطان من رأس مزارع.. صور

حسين السيد بمناسبة عيد ميلاده: دي أحسن هدية ربنا أعطاها لي

طلقنى مش عايزاك.. قاتل زوجته بالمنوفية يعترف: شكيت فى سلوكها بعد ما طلبت الانفصال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور