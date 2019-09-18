لكشف ملابسات هجوم أرامكو.. مؤتمر صحفي لـ وزارة الدفاع السعودية..بث مباشر

كانت هجمات إرهابية استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.





حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثًا مباشرًا لمؤتمر صحفي لوزارة الدفاع السعودية حول الهجوم على منشاتي النفط.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشآت آرامكو.وأكدت الدفاع السعودية أنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو.وسنوافيكم بالتفاصيل.