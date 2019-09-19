التعليم العالي توقع الترتيبات التنفيذية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال البحث والابتكار .. مليار جنيه سنويا لدعم المشروعات البحثية للباحثين المصريين

* وزارة التعليم العالي:

- تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبى خاصة فى مجالات التغذية والزراعة والمياه - الاتفاقية تساهم فى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة ومنها ندرة المياة * الاتحاد الأوروبي: تمويل إضافى بقيمة 18.3 مليون يورو فى السنة ولمدة 10 سنوات





شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الأربعاء توقيع الترتيبات التنفيذية الخاصة باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال البحث والابتكار "بريما"، وذلك بحضور إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة.





وأشار الوزير إلى أن توقيع الترتيبات التنفيذية يعطي دفعة قوية لبدء تنفيذ اتفاقية "بريما" والتى تعد من أكثر البرامج تميزا فى إطار التعاون الأورمتوسطى ، كما تساهم فى تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبى خاصة فى مجالات التغذية والزراعة والمياه بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.





وأكد أن الاتفاقية تساهم فى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة ومنها ندرة المياة ومشاكل الأمن الغذائى، والحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة، والمساهمة فى حل مشكلات الزراعة.





وأضاف الوزير أن الاتفاقية توفر تمويلا ودعما كبيران للمشروعات البحثية وللباحثين المصريين فى مجالات البحث العلمى التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تشكل أولوية لمصر فى المرحلة القادمة، وذلك بتمويل يصل إلى 500 مليون يورو، حوالى مليار جنيه سنويا ولمدة عشر سنوات مدة الاتفاقية.





وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن توفير تمويل يبلغ نحو 70 مليون يورو لعام 2020 كجزء من الاتفاقية للمشروعات البحثية فى المجالات المعنية.





من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوربى إيفان سوركوش عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والاتحاد الأوربى فى كافة المجالات ومن بينها التعليم العالى والبحث العلمى.





ووجه الشكر للأطراف المصرية التى ساهمت فى إتمام توقيع الاتفاقية وتسهيل تنفيذها لما تمثله "بريما" من أهمية فى دعم البحث والابتكار فى المجالات التى تخدم النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول المشاركة.





وأشار إلى التزام الاتحاد الأوربى بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاقية بتوفير التمويل الإضافى المنصوص عليه ضمن بنود الاتفاقية من خلال برنامج "هورايزون 2020" بقيمة 18.3 مليون يورو فى السنة ولمدة 10 سنوات.





تهدف الاتفاقية والتى تم توقيعها بين الجانبين فى أكتوبر 2018 إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول حوض البحر المتوسط من خلال دعم التنفيذ المشترك للبرامج الوطنية التى تقدم حلول مبتكرة فى نظم الأغذية والزراعة والمياة، والمساهمة فى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادى، ومواجهة تغيرات المناخ والممارسات الزراعية غير العادلة، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كما توفر "بريما" دعما للبحث والابتكار من خلال برنامج للتمويل المشترك للمشروعات البحثية من الدول المشاركة ، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوربى .





ويشارك فى الاتفاقية 20 دولة من دول حوض البحر المتوسط، وتستمر الاتفاقية لمدة عشر أعوام.



