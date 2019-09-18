ندوة بـ "الصحفيين" لمناقشة كتاب نصوص من الوادي المقدس.. الأحد

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب " نصوص من الوادي المقدس "، للكاتب الصحفي محمد هزاع.



ويتحدث في الندوة الدكتور محمد سيد اسماعيل الناقد الأدبي، والدكتورة منال الشربيني الناقدة الروائية، والكاتبة عزة أبو العز الناقدة الأدبية.



ويدير الندوة الزميل محمود الشربيني الصحفي بجريدة الوفد و الزميل مجدي صالح الصحفي بجريدة الأسبوع ، وذلك يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الساعة السادسة مسًاء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.