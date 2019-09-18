موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يدعم الجيش بفيديو جديد.. وعمرو دياب يشعل إنستجرام

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية