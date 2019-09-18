إصلاحات شاملة.. أبرز محاور مؤتمر يورومني 2019



افتتح وزير المالية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان صباح اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019 الذي ينظمه يوروموني للاستثمار المؤسسي بالشراكة مع وزارة المالية تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة).



ويستمر المؤتمر في دورته الرابعة عشر حتى يوم غد الخميس بالرياض.



ويناقش يوروموني تطور المنظومة المالية العالمية والتقنيات المستحدثة في المنظومة المالية ككل، وتحدث “الجدعان” عن أهمية المنظومة المالية المتكاملة وأشار إلى أنه بعد ثلاث سنوات من بداية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المؤتمر يتزامن مع هذه المتغيرات ومع تنفيذ كثير من هذه المبادرات التي أطلقت في المملكة.



وأكد الوزير على التزام الحكومة في تحقيق أهداف الرؤية فيما يرتبط بالتحول في القطاع المالي مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية العامة للسعودية.



وقال الوزير “تعمل حكومة المملكة في مختلف المجالات لتهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار، كما تعمل على إجراء إصلاحات هيكلية تعزز رفع معدلات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومعدلات التشغيل”.



وأضاف “يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها بلادنا تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_المملكة_2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)”.



ويُعد مؤتمر يورومني الحدث الرئيسي ونقطة الالتقاء المحورية للقطاع المصرفي والمالي في مصر لأكثر من 23 عامًا. إلا أن القطاعين المصرفي والمالي يتغيران بصورة سريعة وكذلك مؤتمر يورومني الذي يركز هذا العام على التغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالميًا ومحليًا، كما يناقش قدرة التحول الرقمى والثورة التكنولوجية الحديثة على تغيير القطاع المالي والمعاملات المالية بصورة غير مسبوقة.



وياتي المؤتمر ليؤكد على إنّ مسيرة التحول الرقمي لا يمكن أن تتصف بالوضوح ولا تخلو من المخاطر، ولكنها تمثل الطريق الذي يجب على الجميع أن يسلكه في كل الأحوال.



ومؤتمر هذا العام مدى أهمية الثورة الرقمية الحديثة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استعراض الأساليب والاجراءات التي تكفل للاقتصاد المصري تحقيق النجاح في إطار النظام المالي العالمي الجديد، والذي يعتمد على المعلومات ونظم الاتصال المتطورة.



ويشُرف مؤتمر يورومني 2019 أن يعلن عن مشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال المقابلة الرئيسية التي ستُجرى معه، إلى جانب مشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية.



محاور المؤتمر

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال مؤتمر يورومني 2019 سيكون له شكل جديد بما يضمن تحقيق المزيد من التفاعل مع الحضور ومتابعي المؤتمر من الخارج، لإتاحة رؤى ووجهات نظر متنوعة تسهم في الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي آفاق تطور القطاع المصرفي والقطاع المالي في مصر؟ ما هي استراتيجية التكنولوجيا المالية التي ستنال إقبالًا أكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟



ما هي أهم التوجهات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو مستقبلًا؟ كيف يمكن للمُشرّعين ملاحقة تلك التطورات؟ ما هي أساليب التمويل وبدائل الاستثمار المتاحة؟ كيف يمكن للشمول المالي والتكنولوجيا المصرفية الحديثة أن تصنع الفارق على المستوى المجتمعي في مصر؟



وخلال المؤتمر، سيلتقي الحضور مع مجموعة من الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المالية والبنوك والتكنولوجيا والشمول المالي والمشروعات الناشئة والاستثمار للإجابة على تلك التساؤلات ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية.



يمثل مؤتمر يورومني فرصة مثالية لمتابعة آخر تطورات التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يُعد المؤتمر منصة مهمة تجتمع من خلالها أكثر الشخصيات تأثيرًا في القطاع المصرفي المصري وأهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل تعزيز قدرات مصر من أجل تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي.