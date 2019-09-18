الصحفيين تنظم حفل تأبين الصحفى أحمد السعيد الأربعاء المقبل

تنظم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين ، أمسية لتأبين الزميل أحمد السعيد محمود، الصحفى بمجلة الكواكب بمؤسسة دار الهلال يوم الاربعاء المقبل .



يعقد التأبين بمشاركة أسرة الراحل ولفيف من الزملاء وأسرة تحرير مجلة الكواكب بالدور الرابع بنقابة الصحفيين.



وكان الزميل أحمد السعيد محمود توفى بعد صراع مع المرض لعدة سنوات لم يتوقف خلالها عن العمل .