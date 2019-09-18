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أخبار البلد

كلنا معك.. إطلاق أكبر حملة مصرية من السعودية للتضامن مع الدولة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
سعيد العربي
أطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج اليوم، حملة كلنا معك من المملكة العربية السعودية، للتأكيد على وقوف جميع الاتحادات والجاليات المصرية بالخارج إلى جانب الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري ضد الهجمات التي يقوم أعداء مصر.

وأكدت الحملة التي انطلقت من المملكة في بيان لها أن الهدف منها هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ودعم الجيش المصري في تصديه ومحاربته للإرهاب، مؤكدين أن ما يحدث ضد مصر يتم بمساندة اجهزة استخبارات عالمية معادية لمصر.

واوضحت الحملة أنها تدعم بقوة الجيش المصري وقياداته في الوقوف كحائط صد أمام الجماعات الارهابية خاصة وأنه يحارب الارهاب نيابة عن العالم، موضحة أن الحلمة تدرك حجم المسئولية التي تقع على عاتق الجيش المصري وهو ما يجعلنا نقف كأبناء مصر في الخارج ضد ما يقوم به أعداء الوطن الممولين من أجهزة عالمية لمحاولة احداث شرخ بين الشعب والجيش، ببث الاشاعات والاكاذيب.

وأضافت الحملة أن الانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الاجتماعي أحدثت طفرة كبيرة في توفير حياة كريمة للمواطنين، أبرزها معاش تكافل وكرامة، وبناء 100 مركز علاج فيروس سي والقضاء عليه، وبناء 24 مستشفى عالمي، وانهاء أزمة طوابير العيش، وبناء والآف الوحدات السكنية وجاري استكمال مليون ونصف وحدة، وبناء14 مدينة بها اسكان للشباب ومتوسطي الدخل، وبناء محطات كهرباء لمنع انقطاعها، وبحيرات أسماك

وأوضحت الحملة أن المصريين في الخارج يدركون جيدا ان ما يحدث من بث الاشاعات والاكاذيب ضد مصر، هو أمر ممنهج للتربص بمصر بهدف محاولة تعطيلها عن مسيرة التقدم بين دول العالم خاصة بعد ان أصبحت مصر رائدة في المحافل الدولية وممثلة عن الدول الافريقية بتوليها رئاسة الاتحاد الافريقي ولها الدور الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الجملة أنها تواصل استمرارها في جميع دول العالم للتأكيد على أن المصريون في الخارج يقفون بجانب وطنهم وقياداته ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول تحريك ثقة الشعب تجاه قياداته.
كلنا معك.. إطلاق أكبر حملة مصرية من السعودية للتضامن مع الدولة

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