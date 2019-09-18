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الدفاع السعودية: صواريخ كروز دقيقة استخدمت في الهجوم على أرامكو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:01 م
السعودية
السعودية
شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا مفاده أن وزارة الدفاع السعودية أكدت قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها، مشيرة إلى أنه تم استخدام صواريخ كروز دقيقة فى الهجوم على معملي أرامكو .

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية قد كشفت في بيان لها، إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو ، و سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

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