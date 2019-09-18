أمين التنظيم بالحركة الوطنية يلتقي 6 شخصيات عامة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية

استقبل النائب عبد الإله عبد الحميد، أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية، اللواء هشام عبد العاطي، رئيس قطاع التعليم بالسجون سابقا، واللواء خالد أبو الليل، مساعد مدير أمن الوادي الجديد سابقا، واللواء أحمد الأزهري، مدير الإدارة العامة للسجون بالوجه البحري والمنيا سابقا.



تأتي هذه اللقاءات في إطار توجهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومن بينها انتخابات المحليات وأيضا مجلسي النواب والشيوخ.



كما استقبل أمين عام التنظيم بحزب الحركة الوطنية جمال البكري، أستاذ بمعهد السياحة والفنادق بجامعة مصر حاليا، محمد سمير عبدالفتاح، عميد كلية الخدمة الإجتماعية سابقا، وأميرة هريدي، معالج إدمان بصندوق مجلس الوزارء لمكافحة المخدرات.



وعقب الاجتماع وقع الجميع استمارة انضامهم للحزب مبدين استعدادهم للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة باسم الحزب.



من جانبه قال عبد الإله عبد الحميد، إن الحزب يستعد بقوة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليكون رقم مهم في المعادلة، مشيرا إلى أنهم ينتقون الأشخاص ذوي الكفاءات والخبرة والسمعة الجيدة في جميع المجالات ليكونوا مؤثرين في صناعة القرار في الوقت الذي تحتاج الدولة لكل الخبرات والعوامل التي تساعد في صناعة المستقبل.