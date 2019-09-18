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عاجل.. الدفاع السعودية: طائرات إيرانية مسيرة شاركت في الهجوم على منشأتي أرامكو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:10 م
لملك سلمان بن عبد
لملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
شيرين عادل
كشفت وزارة الدفاع السعودية عن أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع شاركت فى الهجوم على منشأتي شركة أرامكو للنفط، مؤكدة في الوقت ذاته قدرة المملكة فى الدفاع عن أراضيها، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز، في خبر عاجل.

يأتي ذلك، بعد أن كشفت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها، أنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو، وكذلك عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة فيه.

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