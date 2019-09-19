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منوعات

أول وزير خارجية بعد ثورة يوليو.. د.محمود فوزي من عميد الدبلوماسية المصرية لـ يد السادات اليمين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
د. محمود فوزي
د. محمود فوزي
أماني إبراهيم
سياسي مخضرم، شغل العديد من المناصب الهامة في فترتي الملكية والجمهورية المصرية، حكمته في اتخاذ القرارات جعلته وجها مشرفا لمصر في الخارج والداخل، إنه السياسي الراحل محمود فوزي نائب رئيس جمهورية مصر العربية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

حصل فوزي، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاه الـ 119، على درجة الليسانس عام 1923، وأصر على استكمال مشواره التعليمي، فسافر إلى انجلترا لاستكمال الدراسات العليا وعاش بها فترة للدراسة، ثم انتقل إلى أمريكا حتى حصل على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كولومبيا الأمريكية.

رغم تنقل «عميد الدبلوماسية المصرية كما يطلق عليه، من بلد لأخرى إلا أنه عمل في السلك الدبلوماسي المصري منذ تخرجه، فكانت أولى الوظائف كاتب في القنصلية المصرية بنيويورك، وبعد انتهاء دراسته انتقل إلى القنصلية المصرية باليابان ومنها إلى الأدرن.

شغل فوزي العديد من المناصب الهامة منها اختياره مندوبا لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1946، وبعدها بثلاثة أعوام تم اختياره كمندوب لدى مجلس الأمن، وفي عام 1952 قبل الثورة تم تعيينه سفيرا لدى بريطانيا.

بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 بأربعة اشهر تحديدا في ديسمبر بنفس العام تم تعيينه كأول وزير خارجية لجمهورية مصر العربية، وكان له دور هام سياسيا فقد شارك في مفاوضات الجلاء خلال توليه مهامه كوزير أيضا.

توالت أدوار فوزي الهامة فقد كان واحدا من المسئولين عن وضع مبادئ حركة عدم الانحياز التي كانت السبب في تحرير أكثر من بلد أفريقي، وشارك في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، واستمر وزيرا للخارجية المصرية حتى عام 1964.

بعد حرب 1967 تم تعيين فوزي كمساعد لرئيس الجمهورية وكان حينها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبعد وفاته وتولي السادات الحكم شغل فوزي منصب رئيس الوزراء حتى اختاره السادات كنائب لرئيس الجمهورية المصرية واستمر بمنصبه لمدة عامين منذ عام 1972 حتى عام 1974، واستقال بعدها من العمل السياسي وقضى أعوامه الست الأخيرة بعيدا عن العمل السياسي حتى وفاته في عام 1981 بنزيف في المخ.

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