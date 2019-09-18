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مرأة

تغيرات في المخ والجهاز العصبي.. أسباب الإصابة بـ مرض الفصام

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:44 م
الفصام
الفصام
آية التيجي
الفصام هو اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي، وقد ينتج عن الإصابة بـ الانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب الإعاقة.

وسبب الإصابة بالفصام غير معروف، ولكن يعتقد الباحثون أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وعوامل أخرى خاصة بكيمياء المخ تساهم في الإصابة بهذا الاضطراب، وذلك بحسب ما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

ويساهم إفراز بعض المواد الكيميائية بالمخ التي تحدث بشكل طبيعي، بما في ذلك الناقلات العصبية التي يُطلق عليها دوبامين وجلوتامات، في خدوث انفصام في الشخصية.

وعرضت العديد من الدراسات للتصوير العصبي، والتغيرات في البنية الدماغية والجهاز العصبي المركزي للاشخاص المصابين بانفصام في الشخصية، ويشير الباحثون إلى أن الانفصام في الشخصية مرض بالدماغ، على الرغم من عدم تأكد الباحثين من خطورة هذه التغيرات.

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