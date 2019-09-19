برلمانى: رقمنة الشركات القابضة يساهم فى اتخاذ القرار وفق معلومات دقيقة

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن رقمنة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تساهم فى اتخاذ القرار وفق معلومات دقيقة؛ مما يجعل صاحب القرار يصدره بشكل فوري وفق معلومات مدروسة.





وأشار النائب سمير البطيخى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن القرارات الصحيحة لابد أن تستند إلى معطيات صحيحة وكم معلومات صحيحة، تجعل قدرتك على اتخاذ القرارات فى الاتجاه الصحيح، موضحا "على سبيل المثال لو كنا فى حاجة لتطوير التعليم فى مصر فإن هذا الأمر يستلزم توفير معلومات عن المدرسين والطلاب لكى تستطيع أن تأخذ قرارًا صحيحًا".





وأكد النائب سمير البطيخى، أن وزير قطاع الأعمال العام يقع تحت مسئوليته 7 شركات قابضة، وبالتالى لكى يأخذ قرارا صحيحا فلابد من توافر معلومات لديه من خلال الرقمنة، بدلا من طلبه لأى معلومات من خلال هذه الشركات، وهو ما يسهل نقل المعلومات وعدم غياب أى معلومة.





وتحسم وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر المقبل إجراءات ميكنة ورقمنة شركاتها القابضة وجهاتها التابعة، ضمن إجراءات الحكومة لتحقيق الكفاءة المثلى لموارد و أصول الدولة.





وقالت الوزارة في تقرير، إنه من المقرر أن تبدأ المشروع فعليا خلال نوفمبر السابق له بعد انتهاء عمليات اختيار الشركات والجهات الموردة لتنفيذ عمليات التحول الرقمي لشركاتها.





وذكرت الوزارة أن برنامج التخطيط وإدارة الموارد يرتكز علي 6 أسس استراتيجية من بينها محاور " المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المخازن، المشتريات، الانتاج".



