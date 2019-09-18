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رياضة

محاضرة تحكيمية للاعبي طنطا على التعديلات الجديدة في كرة القدم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:25 م
فايز عريبى
فايز عريبى
عبدالله هشام
وجه مجلس ادارة نادى طنطا الرياضى برئاسه المحاسب فايز عريبى وبالتنسيق مع الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بقياده مديره الفنى ايمن المزين ، الدعوة الى الحكم الدولى ايمن دجيش لالقاء محاضرة للاعبى الفريق حول تعديلات كرة القدم التى اقرها الاتحاد الدولى خلال الفترة الماضية والتى ستطبق فى مباريات الدورى المصرى الموسم الحالى، وذلك في اطار الاستعداد القوى للفريق الاول للموسم الرياضى الجديد.

والقى دجيش محاضرة استمرت نحو ساعه ونصف الساعة تم خلالها تعريف اللاعبين بالقوانين الجديدة، واشتملت على بعض لقطات الفيديو حتى لا يتعرض اللاعب للمخالفه.

يذكر ان نادي طنطا يستعد لخوض اول لقاءاته فى الدورى الممتاز امام وادى دجله الاحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

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