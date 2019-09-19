برامج للنهوض بالشباب والتدريب على مواجهة الأزمات بشمال سيناء



تسعى مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، الي تنفيذ برامج للنهوض بالشباب والتدريب على مواجهة الازمات.



يشمل البرنامج تدريب الشباب على مواجهة الكوارث وتفعيل دور لجان الأزمات والسلامة والمهنية ، إلى جانب تطبيق منظومة البيانات الإلكترونية التي يقدمها مركز المعلومات بوزارة الشباب، والتي يتم من خلالها الحصر الشامل لجميع البيانات الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية.



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء ، ان المديرية تسعي الي تنمية الموارد البشرية وسرعة إنجاز الأعمال المكلفة بها في التعامل مع العاملين، وتحديد لقاء دورية للاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال.



واضاف: ياتي ذلك الي جانب تفعيل مهام إدارة التخطيط والمتابعة وتفعيل آليات العمل بها من حيث تطبيق منظومة الربط الإلكتروني وسرعة التسجيل في الفترة المحددة وتحرى الدقة في استكمال بيانات المتابعة المحلية لكل مركز شباب من خلال اللجنة المشكلة على مستوى الإدارات، علاوة على تنفيذ خطة إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومهرجان إبداع لمراكز الشباب.



وأكد انه يجري تنفيذ مشروع تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب والمنفذ، بالاشتراك مع 4 جهات أساسية شريكة في تدريب وتوعية النشء والشباب، والتأكيد على تفعيل الشعب البرلمانية والالتزام بالبيانات الخاصة بأعضاء برلمان الطلائع والشباب.



واكد علي ان المديرية تبحث الإجراءات التنفيذية لاحتفالات المديرية والهيئات الشبابية والرياضية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر لهذا العام على مستوى المديرية والإدارات الفرعية وجميع الهيئات التابعة لها.

