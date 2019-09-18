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منوعات

الحق الفرصة وقدم فى كورس هاري بوتر بالجامعة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
كريم جمال
قررت جامعة هندية منح الفرصة لعاشقى قصة هارى بوتر التى كتبتها البريطانية جوان رولينج، من أجل دراسة قوانين كتاب السحر الشهير.

وتطمح الجامعة لتعليم المصطلحات السحرية الشهيرة بهاري بوتر، مثل اللعنات الخاصة بالتعذيب والقتل، بالإضافة لدراسة قوانين لعبة كويدتش.

والهدف من تلك الخطوة هو تشجيع الطلاب على التفكير بالمجتيمع من نظرة مختلفة تمامًا، من أجل مواجهة المشاكل المجتمعية والتى ياتى على رأسها التمييز العنصري، التعذيب والعبودية.

ولاقت الفكرة رواجًا كبيرًا، وتقدم العديد من الطلاب من أجل بدء فعاليات المحاتضرات المخصصة لذلك داخل أروقة الجامعة.

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